Елена Синица За новогодние праздники в Перми случилось 11 ДТП В результате пострадали 14 человек

Константин Долгановский

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Перми случилось 11 ДТП. В результате пострадали 14 человек, в том числе один ребёнок, сообщили в Госавтоинспекции города.

За указанный период сотрудники ГИБДД пресекли 1,7 тыс. правонарушений. В частности, 68 водителей управляли авто с признаками опьянения. При этом семь из них сели за руль в нетрезвом виде уже не в первый раз. Кроме этого, 38 автомобилистов ездили без водительских прав.

Также за праздники зафиксировано 188 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 97 раз.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения.

