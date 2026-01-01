Стали известны детали концессионного договора по модернизации ГКБ №2 в Перми Реконструкция больницы оценивается в 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото из проектной документации

Минэк Прикамья обнародовал документ о возможности оформления концессионного договора с компанией «Медтехнолоджи Пермь», который касается реконструкции корпуса Городской клинической больницы №2. В соответствии с документацией, опубликованной на сайте ведомства, предметом концессионного соглашения станут здания медучреждения, расположенные по ул. Плеханова, 36 и ул. Пермской, 228 и 230.

Основная цель концессии — модернизация больницы, её оснащение современным оборудованием и внедрение передовых технологий. Предполагаемая стоимость реконструкции — 3 млрд руб. Эта сумма включает в себя капитальный грант из регионального бюджета: в 2026 году — 541,4 млн руб., в 2027-м — 800 млн, в 2028-м — 168,6 млн руб.

Финансирование со стороны концессионера, включающее собственные и привлеченные средства, в текущем году запланировано в объеме 697,6 млн руб., в 2027 году — 289,6 млн руб., в 2028-м — 238,1 млн, в 2029-м — 274,7 млн руб.

Концессионное соглашение планируется заключить на 25 лет. Общий срок проведения реконструкционных работ составит 43 месяца с момента передачи объекта соглашения.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлого года прокуратура Дзержинского района Перми начала проверку информации о ненадлежащем состоянии помещений и антисанитарных условиях палат в ГБУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля» по ул. Плеханова, 36. Перед этим в соцсетях СК России появилось обращение о неудовлетворительном состоянии больницы: со стен здания осыпается штукатурное покрытие, плитка разрушается и даже частично отсутствует, а в палатах антисанитарные условия. Состоянием больницы заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручив пермским следователям возбудить уголовное дело.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.