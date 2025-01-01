Прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего содержания больницы в Перми Медучреждение находится в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Дзержинского района Перми начала проверку информации о ненадлежащем состоянии помещений и антисанитарных условиях палат в ГБУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля» (ул. Плеханова, 36). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проведёт надзорные мероприятия и оценит, как в больнице соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования закона о здравоохранении. После выявления нарушений надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.





Напомним , в соцсетях СК России появилось обращение о неудовлетворительном состоянии больницы: со стен здания осыпается штукатурное покрытие, плитка разрушается и даже частично отсутствует, а в палатах антисанитарные условия. Кроме того, в сентябре 2025 года из окна больницы выпала пациентка и получила смертельные травмы.





Ненадлежащим состоянием больницы заинтересовался глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю возбудить уголовное дело.

