Глава СКР велел возбудить дело из-за непригодного состояния больницы в Перми

Следственный комитет России

В связи с непригодным состоянием пермской больницы, из окна которой в сентябре 2025 года выпала женщина, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Ранее в соцсетях СК России появилось обращение о неудовлетворительном состоянии больницы: со стен здания осыпается штукатурное покрытие, плитка разрушается и даже частично отсутствует, а в палатах представлены антисанитарные условия.





Кроме того, в сентябре 2025 года из окна больницы выпала пациентка и получила смертельные травмы. Автор обращения говорит, что инцидент произошёл из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств на них. В СУ СК России по Пермскому краю по факту смерти женщины проводят процессуальную проверку.





Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования.

