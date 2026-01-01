Объём строительства домов в Перми в 2025 году вырос на 7,5% В новом году эксперты ожидают замедление стройки в мегаполисах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2025 года объём строительства многоквартирных домов в России составил 120,8 млн кв. м, что на 5,6% больше, чем в декабре 2024-го. Тогда показатель составлял 114,5 млн кв. м. Как сообщает сайт «Движение.ру» со ссылкой на данные ЕИСЖС, рост наблюдается в большинстве мегаполисов, в том числе Перми.

В декабре 2025 года объёмы строительства жилья в столице Прикамья выросли по сравнению с прошлым годом на 7,5%, до 1,8 млн кв. м. В декабре 2024 года показатель составлял 1,7 млн кв. м.

Среди 17 российских мегаполисов наибольший рост строительных площадей показали Нижний Новгород (+22,3%), Екатеринбург (+19,9%) и Омск (+18,8%). Самый незначительный — Тюмень (+0,7%), Уфа и Москва (по +1,2% каждый). В Краснодаре и Самаре объёмы строительства показали снижение — на 0,6 и на 6,7% соответственно.

Наибольший объём зафиксирован в Москве — 17,9 млн кв. м, Санкт-Петербурге — 9,7 млн кв. м, Краснодаре — 5,7 млн кв. м и Екатеринбурге — 5,5 млн кв. м. Наименьший показатель — в Омске — 672 тыс. кв. м, Волгограде — 831,1 тыс. кв. м и Челябинске — 888,4 тыс. кв. м.

По словам экспертов, рост происходит на фоне сокращения продаж, наиболее существенное ожидается в первом полугодии 2026 года из-за меняющихся условий семейной ипотеки. Из-за стагнации цен застройщикам тяжелее сводить экономику проектов.

«Минувший год станет последним в плане разгона строительной отрасли, в 2026-м мы ожидаем снижение строительных площадей в целом по России и замедление стройки в крупных городах. Этот процесс уже начался, а экономических факторов, которые бы работали на стимулирование отрасли практически не осталось», — отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ноябре спрос на рынке первичного жилья Перми превысил предложение в шесть раз. Интерес к новым квартирам вырос на 56%, при этом предложение увеличилось всего на 9%. Стоимость квадратного метра составила 156 тыс. руб.

