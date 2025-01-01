На рынке первичного жилья в Перми спрос опередил предложение более чем в 6 раз Особенно заметен рост интереса к малогабаритным квартирам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми интерес к новым квартирам за ноябрь 2025 года вырос на 56%, при этом спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 64%, двухкомнатные — на 51%, трехкомнатные — на 54%, на студии — в 2,2 раза. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

Предложение же увеличилось всего на 9%, при этом выбор однокомнатных квартир вырос на 4%, трехкомнатных — на 24%, а студий — на 20%.

Стоимость квадратного метра в новостройках краевого центра сложилась на уровне 156 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что спрос на новое жильё в Перми превышает предложение более чем в шесть раз, что является одним из самых высоких показателей среди крупных городов России. Это свидетельствует о том, что на рынке формируется выраженный дефицит качественных новостроек, особенно в условиях активного роста ипотечного кредитования. Особенно заметен рост интереса к малогабаритным квартирам (на однокомнатные и студии). Это делает доступное жильё в этих форматах наиболее дефицитным товаром на рынке.

