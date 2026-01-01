Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае открыли макет исторической части Кунгура Он выполнен из бронзы Поделиться Твитнуть

Фото: паблик "Путешествуй по Кунгурскому округу!"

В одном из туристических центров Пермского края — Кунгуре — 31 декабря 2025 года был открыт миниатюрный макет исторического центра города.

Бронзовый Кунгур расположился в центре реального Кунгура, рядом с арт-объектом «Пуп земли». Макет размерами 3 на 3 м изготовила по заказу администрации Кунгурского муниципального округа пермская компания «РГ-строй» и её субподрядчик — Литейный дом Дубровиных в Свердловской области.

Фото: паблик "Путешествуй по Кунгурскому округу!"

Как рассказала «Новому компаньону» начальник отдела туризма Управления молодёжной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Наталья Паршакова, бронзовый арт-объект «Град любимый, град родной» был установлен в рамках проекта по благоустройству туристического центра города «Кунгур — город мастеров». На макете изображён центр Кунгура 1900 года, воссозданный по историческим фотографиям и чертежам. Детально воспроизведён рельеф местности — реки, возвышенности, а также 25 знаковых архитектурных объектов — купеческие дома, общественные здания, церкви, причём не только те, что существуют сегодня, но и те, что были утрачены за годы советской власти.

Фото: паблик "Путешествуй по Кунгурскому округу!"

Миниатюрный город населяют миниатюрные персонажи — извозчики, купцы и другие горожане.

Макет снабжён надписями на шрифте Брайля, так что слабовидящие и незрячие прохожие смогут не только «осмотреть» старинный город на ощупь, но и почитать о нём.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в рамках программы обустройства туристического центра Кунгура был открыт ещё один бронзовый объект — рядом с краеведческим музеем расположилась скульптура «Городовой» работы известного пермского художника-монументалиста Алексея Залазаева. Это уже вторая скульптура Залазаева в Кунгуре — первой был «Никитка-летун» в сквере Воздухоплавателей.

Кроме того, обустройство туристического центра принесло Кунгуру уличную выставку «Кунгур — город мастеров» в городском парке. Система баннеров рассказывает об истории кунгурских промыслов и о современных мастерах-ремесленниках.

Фото: паблик "Путешествуй по Кунгурскому округу!"

