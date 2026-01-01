Елена Синица С начала января в Перми выпало чуть больше половины месячной нормы осадков Днём 11 января и в ночь на 12 января в столице региона выпало 4 мм осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала января в Перми выпало чуть больше половины месячной нормы осадков — 24 мм. Такие данные приводят в ГИС-центре ПГНИУ.

В частности, днём 11 января и в ночь на 12 января в столице региона выпало 4 мм осадков, столько же — в Чайковском. В то же время в Ножовке синоптики зафиксировали 9,8 мм, что является четвертью от месячной нормы.

По количеству осадков с начала месяца в лидерах Бисер, где отмечено 80% от месячной нормы. В Губахе выпало 40 мм, в Чердыни — 34 мм, в Добрянке 33 мм, в Чермозе 31 мм (около двух третей от нормы января).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на неделе с 12 по 18 января в Пермском крае ожидается похолодание.

