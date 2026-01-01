Елена Синица В Прикамье каждое третье правонарушение раскрывается с помощью ИИ Поделиться Твитнуть

Регионы РФ стали особо активно применять искусственный интеллект в сферах здравоохранения (25% от общего количества ИИ-решений), госуправления (24%) и безопасности (16%). Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на данные аппарата «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В частности, в Пермском крае каждое третье правонарушение удаётся раскрыть именно с использованием искусственного интеллекта. В то же время в Красноярском крае с помощью ИИ задержали подозреваемых по 28 преступлениям и нашли трёх пропавших человек, в Липецкой области нашли четырёх пропавших подростков, а в Рязанской области задержали 11 человек, находящихся в розыске.

Григоренко отметил, что в июне 2025 года при правительстве РФ появился Центр развития ИИ. Его задача — систематизировать имеющиеся технологии искусственного интеллекта, которые применяют в регионах страны.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье спрос на специалистов с ИИ-навыками вырос в 1,7 раза. Треть вакансий приходилась на финансовый сектор.





