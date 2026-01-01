В Прикамье спрос на специалистов с ИИ-навыками вырос в 1,7 раза Треть вакансий приходилась на финансовый сектор Поделиться Твитнуть

Количество вакансий с навыками работы с искусственным интеллектом в Прикамье по итогам 2025 года оказалось в 1,7 раза выше, чем годом ранее. Об этом по итогам анализа спроса сообщает hh.ru.

«В 2025 году на рынке труда Пермского края работодатели опубликовали 615 вакансий с требованием или пожеланием наличия навыков работы с искусственным интеллектом. Это в 1,7 раза больше, чем в 2024 году», — отметили в компании.

Основной спрос таких специалистов пришёлся на организации финансового сектора. Каждая третья вакансия (33% от общего числа) была опубликована такими компаниями. На втором месте оказался сектор ИТ, от общего числа вакансий с требованием наличия навыков работы с ИИ от соискателей в таких компаниях было размещено 26%. Третье место заняли компании из отрасли электроники, приборостроения и бытовой техники.

Чаще всего с навыками работы с нейросетями или готовностью им обучиться работодатели искали менеджеров по продажам (9%), инженеров по эксплуатации (8%) и менеджеров по маркетингу (7%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.