Елена Синица Прикамская инспекция жилнадзора потребовала от УК своевременно очищать крыши домов Жителям региона также напомнили, что стоит соблюдать меры осторожности

ИГЖН Пермского края

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) потребовала от управляющих организаций принять меры по обеспечению безопасности людей.

«В связи с колебаниями температуры наружного воздуха, с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с обрушением с крыши снежных и ледяных масс, ТРЕБУЕМ: в кратчайшие сроки обеспечить и обеспечивать комплекс мер по очистке крыш и конструктивных элементов многоквартирных домов от снега, снежных навесов и наледи!» — говорится в сообщении ведомства.

Также в инспекции отметили важность постоянных осмотров многоквартирных домов для своевременного приведения крыш в безопасное состояние. Кроме этого, необходимо регулярно очищать придомовые территории от наледи и снега.

Жителям региона также напомнили, что стоит соблюдать меры осторожности. В частности, не проходить близко к стенам зданий, а выходя из них — обращать внимание на скопление снега и наледи на крышах и козырьках.

Если вы обнаружили на крыше своего дома висящие сосульки, нужно обратиться в ЖСК, ТСЖ, управляющую организацию. Если те не примут меры, необходимо сообщить об этом в ИГЖН.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми выявили 500 нарушений при чистке придомовых проездов. Также не были очищены от снега и льда 1702 кровли.





