Елена Синица В Перми выявили 500 нарушений при чистке придомовых проездов Также не были очищены от снега и льда 1702 кровли

Константин Долгановский

В новогодние праздники сотрудники МКУ «АТИ» проверили качество уборки почти 5 тыс. дворовых территорий. В результате были выявлены нарушения в содержании 506 придомовых проездов — не проведена механизированная уборка. Также не были очищены от снега и льда 1702 кровли, сообщили в администрации города.

По итогам проверки администрации районов получили 389 материалов для привлечения к ответственности обслуживающих организаций, а управляющим организациям направили 1,5 тыс. уведомлений об устранении нарушений.

Отметим, что в зимний период управляющие компании, ЖСК, ТСН и ТСЖ обязаны своевременно очищать крыши, козырьки, навесы над входными группами, а также предотвращать образование опасных снежно-ледяных свесов.

Кроме того, необходимо регулярно очищать проезды и пешеходные дорожки, а также следить за тем, чтобы снег не накапливался в неположенных местах. Однако, добавили в горадминистрации, что вывоз снега не входит в список обязательных услуг, предоставляемых управляющими компаниями.

Если у вас есть замечания по уборке придомовых территорий, нужно обратиться в обслуживающую дом организацию. В дальнейшем можно обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора региона (ул. Клары Цеткин, 10а, тел.: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) и в районную администрацию.









