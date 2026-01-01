В пермской полиции прокомментировали ситуацию с избиением девочки в ТЦ «Планета» Участники конфликта — подростки от 13 до 15 лет Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю установили всех участниц конфликта в торговом центре столицы Прикамья. В ведомстве пояснили, что во время мониторинга соцсетей была выявлена публикация, на которой неизвестные совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетней в туалете одного из ТЦ. Как выяснилось, инцидент случился в «Планете».

Полицейские установили и опросили всех участниц конфликта. Ими оказались девочки в возрасте от 13 до 15 лет. Сейчас проверка по факту происшествия продолжается.

Кроме того, в отделе полиции Индустриального района Перми зарегистрированы материалы проверок по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении участников драки.

Напомним, избиение девочки в туалете пермского ТЦ привлекло внимание главы СК Александра Бастрыкина. Он поручил главу СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина предоставить доклад о ходе проверки.

