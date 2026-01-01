Глава СК заинтересовался индидентом с девочкой в пермском ТЦ Александру Бастрыкину предоставят доклад об избении в торговом центре Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней.

Поводом послужил инцидент в торговом центре Индстриального района Перми. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Как писал ранее «Новый компаньон», об индиденте стало известно из соцсетей, гд появилось видео избиения: одна девочка била другую в туалете ТЦ «Планета». После этого следователи СК организовали проверку по признакам побоев (ст.116 УК РФ). Злоумышленницу ждёт ответственность.

