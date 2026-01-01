В туалете торгового центра в Перми девочка-подросток избила сверстницу
Следователи организовали проверку
Следователи СКР организовали проверку после появления в пермских соцсетях видеозаписи, снятой очевидцами, на которой девочка-подросток избивает сверстницу в туалете одного из торговых центров Перми. Инцидент произошёл в Индустриальном районе.
«В Перми следователи СК России проводят проверку информации об избиении девушки в торговом центре. В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую в туалете торгового центра», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
Следователи следственного отдела по Индустриальному району Перми проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ведомстве сообщают, что участники и свидетели конфликта будут опрошены. По результатам будет принято процессуальное решение.
