В туалете торгового центра в Перми девочка-подросток избила сверстницу Следователи организовали проверку

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СКР организовали проверку после появления в пермских соцсетях видеозаписи, снятой очевидцами, на которой девочка-подросток избивает сверстницу в туалете одного из торговых центров Перми. Инцидент произошёл в Индустриальном районе.

«В Перми следователи СК России проводят проверку информации об избиении девушки в торговом центре. В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую в туалете торгового центра», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Следователи следственного отдела по Индустриальному району Перми проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ведомстве сообщают, что участники и свидетели конфликта будут опрошены. По результатам будет принято процессуальное решение.

