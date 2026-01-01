Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Старый Новый год Афиша на неделю 12–18 января Поделиться Твитнуть

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой. Весь X сезон проекта посвящён легендарному Чарли Чаплину — художнику, мыслителю, визионеру кинематографа. На этом показе немого кино — подборка короткометражных фильмов Чарли Чаплина на тему кино.

Дуэт органа и арфы. Концерт начнётся с «Музыки на воде» Георга Фридриха Генделя и продолжится музыкой Михаила Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе и других композиторов, написанной для театра: оперного, танцевального и даже драматического. Знаменитые арии и увертюры прозвучат в разных транскрипциях: для арфы соло, для органа соло и для дуэта этих инструментов.

Ярким завершением концерта станет музыка современного итальянского композитора Тициана Бедетти. Цикл из 24 пьес под общим названием «Венецианский карнавал» композитор написал специально для дуэта органистки Олеси Кравченко и арфистки Надежды Сергеевой, который сложился в 2016 году и быстро завоевал любовь публики. В малом концертном зале «Губернии» будут звучать мелодии, навевающие самые добрые чувства, и стихи, обращающиеся к самым лучшим нашим сторонам: стихи поэтов ХХ века на музыку М. Таривердиева, В. Борисова, С. Никитина. Исполнители: камерный ансамбль «Агидель» (скрипка, виолончель, флейта, гитара), Анастасия Усольцева, Евгений Замахаев, вокальное трио «Настроение», Наталья Кожанова, Ольга Хохрякова (фортепиано).

Лекция, посвященная творчеству Родиона Щедрина, откроет событий «Лаборатории современного зрителя» в 2016 году. Фигура Щедрина находится на пересечении всех ключевых магистралей русского искусства, а его творчество примиряет эстетические модели, кажущиеся радикально несхожими между собой. Его «Поэтория», написанная на тексты Андрея Вознесенского, стала музыкальным символом отечественных 1960‑х, а «Мертвые души» — последней великой отечественной оперой ХХ века, говорящей о России не меньше, чем«Жизнь за царя» Глинки и «Борис Годунов» Мусоргского. Эскизы к портрету крупнейшего русского композитора рубежа ХХ-XXI века — в лекции программного директора Пермской оперы Дмитрия Ренанского.

1952 год. Марти Маузер застрял в тесном обувном магазине своего дяди на Нижнем Ист-Сайде. Настольный теннис становится для него эвакуационным выходом из мира, который ожидает, что он будет держаться проторенного пути: семьи, района, неписаных правил о том, кому позволено иметь значение, а кому нет. Проблема в том, что в послевоенной Америке настольный теннис уважают едва ли больше детской игры в фишки, поэтому мечта Марти кажется окружающим нелепой шуткой. Всем, кроме него самого. В своём седьмом полнометражном фильме Сэфди вновь соединяет свой фирменный адреналин и эмоциональную глубину в масштабном эпосе, охватывающем весь мир. Итогом многолетней работы стал свежий, стремительный, яркий аттракцион, простирающийся от Нижнего Ист-Сайда до Лондона, Парижа, Токио, Великих пирамид и обратно. В главной роли — Тимоти Шаламе.

Легендарный спектакль в постановке режиссёра Матиаса Ремуса под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, открывший в 2011 году историю «Пермского Моцарта», будет исполнен в исключительном составе: в роли Фьордилиджи — Надежда Павлова, Дорабелла — Наталия Ляскова, Феррандо — солист Михайловского театра Дамир Закиров, Гульельмо — Игорь Подоплелов. Впервые в истории российской сцены опера была поставлена в аутентичной манере. Старинными в этом спектакле являются не только инструменты или вокальные манеры певцов, но даже ткани и крой костюмов выполнены по технологиям конца XVIII века, а декорации повторяют интерьер неаполитанской виллы времен позднего барокко. При этом сюжет о том, как две сестры стали жертвами любовного розыгрыша, устроенного их женихами накануне свадьбы, сохраняет свою актуальность в любую эпоху. Затянутые в паутину противоречивых связей, запутавшиеся в неоднократных переодеваниях, шестеро главных героев оказываются перед лицом таких психологических глубин, о которых даже не думали.

Выставка посвящена разнообразному творчеству недавно ушедшего художника и поэта, а также феномену взрыва творческой активности 1990-х годов. Экспозиция поделена на три блока, каждый из которых раскрывает определенную творческую грань личности Сергея Имиса — художника, поэта и дизайнера. В первом зале собраны картины художника и плотно развешаны по стенам, как в мастерской, Во втором зале представлены стихи, свёрстанные, как плакаты. В третьем зале — эскизы проектов, картины, сделанные на заказ для дизайна помещений, элементы декора, рекламные брошюры. Речь пойдёт о том, как творческий человек смог адаптироваться в 1990-е и трансформировать свое увлечение и талант в источник заработка.

Встреча с Андреем Волосатых и Александрой Ахмаровой называется «Анатомия мистического образа. От легенды до сцены». Как в современном мире рождается персонаж древней легенды? Откуда появляется замысел и как он превращается в зримый, осязаемый образ? Мастера перевоплощения — художники по гриму и бутафории — раскроют тайны своего ремесла. Путь от мифа к сцене будет прослежен на примере загадочных образов «Чудной Девы» и «Плачущей Невесты». Для выставки «Кто мы? Кин ме?» художники создали фантазийное зеркало, установленное в мультмедийном зале.

Солистка Пермской оперы Ирина Байкова (сопрано) и пианистка Анастасия Иванова выступят с концертом, в программе которого — произведения французских авторов. Прозвучат арии из опер, фортепианные и камерные вокальные произведения Шарля Гуно, Джакомо Мейербера, Ференца Листа, Жюля Массне, Клода Дебюсси, Франсиса Пуленка, Жана Филиппа Рамо, Лео Делиба и других авторов.

Ведущий артист Театра-Театра Марат Мударисов и группа SpLit выступят с новой программой каверов на песни Леонида Агутина, Zoloto, Uma2rman, «Города 312», «Кино», Сироткина и не только. Зрителей концерта ждут сюрпризы — номера от приглашённых участников. Например, целый хор студентов курса «Артист музыкального театра».

