Старый Новый год

Афиша на неделю 12–18 января

1

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой. Весь X сезон проекта посвящён легендарному Чарли Чаплину — художнику, мыслителю, визионеру кинематографа. На этом показе немого кино — подборка короткометражных фильмов Чарли Чаплина на тему кино.

2

Дуэт органа и арфы. Концерт начнётся с «Музыки на воде» Георга Фридриха Генделя и продолжится музыкой Михаила Ивановича Глинки, Петра Ильича Чайковского, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе и других композиторов, написанной для театра: оперного, танцевального и даже драматического. Знаменитые арии и увертюры прозвучат в разных транскрипциях: для арфы соло, для органа соло и для дуэта этих инструментов.

3

Ярким завершением концерта станет музыка современного итальянского композитора Тициана Бедетти. Цикл из 24 пьес под общим названием «Венецианский карнавал» композитор написал специально для дуэта органистки Олеси Кравченко и арфистки Надежды Сергеевой, который сложился в 2016 году и быстро завоевал любовь публики. В малом концертном зале «Губернии» будут звучать мелодии, навевающие самые добрые чувства, и стихи, обращающиеся к самым лучшим нашим сторонам: стихи поэтов ХХ века на музыку М. Таривердиева, В. Борисова, С. Никитина. Исполнители: камерный ансамбль «Агидель» (скрипка, виолончель, флейта, гитара), Анастасия Усольцева, Евгений Замахаев, вокальное трио «Настроение», Наталья Кожанова, Ольга Хохрякова (фортепиано).

4

Лекция, посвященная творчеству Родиона Щедрина, откроет событий «Лаборатории современного зрителя» в 2016 году. Фигура Щедрина находится на пересечении всех ключевых магистралей русского искусства, а его творчество примиряет эстетические модели, кажущиеся радикально несхожими между собой. Его «Поэтория», написанная на тексты Андрея Вознесенского, стала музыкальным символом отечественных 1960‑х, а «Мертвые души» — последней великой отечественной оперой ХХ века, говорящей о России не меньше, чем«Жизнь за царя» Глинки и «Борис Годунов» Мусоргского. Эскизы к портрету крупнейшего русского композитора рубежа ХХ-XXI века — в лекции программного директора Пермской оперы Дмитрия Ренанского.

5

1952 год. Марти Маузер застрял в тесном обувном магазине своего дяди на Нижнем Ист-Сайде. Настольный теннис становится для него эвакуационным выходом из мира, который ожидает, что он будет держаться проторенного пути: семьи, района, неписаных правил о том, кому позволено иметь значение, а кому нет. Проблема в том, что в послевоенной Америке настольный теннис уважают едва ли больше детской игры в фишки, поэтому мечта Марти кажется окружающим нелепой шуткой. Всем, кроме него самого. В своём седьмом полнометражном фильме Сэфди вновь соединяет свой фирменный адреналин и эмоциональную глубину в масштабном эпосе, охватывающем весь мир. Итогом многолетней работы стал свежий, стремительный, яркий аттракцион, простирающийся от Нижнего Ист-Сайда до Лондона, Парижа, Токио, Великих пирамид и обратно. В главной роли — Тимоти Шаламе.

6

Легендарный спектакль в постановке режиссёра Матиаса Ремуса под музыкальным руководством Теодора Курентзиса, открывший в 2011 году историю «Пермского Моцарта», будет исполнен в исключительном составе: в роли Фьордилиджи — Надежда Павлова, Дорабелла — Наталия Ляскова, Феррандо — солист Михайловского театра Дамир Закиров, Гульельмо — Игорь Подоплелов. Впервые в истории российской сцены опера была поставлена в аутентичной манере. Старинными в этом спектакле являются не только инструменты или вокальные манеры певцов, но даже ткани и крой костюмов выполнены по технологиям конца XVIII века, а декорации повторяют интерьер неаполитанской виллы времен позднего барокко. При этом сюжет о том, как две сестры стали жертвами любовного розыгрыша, устроенного их женихами накануне свадьбы, сохраняет свою актуальность в любую эпоху. Затянутые в паутину противоречивых связей, запутавшиеся в неоднократных переодеваниях, шестеро главных героев оказываются перед лицом таких психологических глубин, о которых даже не думали.

7

Выставка посвящена разнообразному творчеству недавно ушедшего художника и поэта, а также феномену взрыва творческой активности 1990-х годов. Экспозиция поделена на три блока, каждый из которых раскрывает определенную творческую грань личности Сергея Имиса — художника, поэта и дизайнера. В первом зале собраны картины художника и плотно развешаны по стенам, как в мастерской, Во втором зале представлены стихи, свёрстанные, как плакаты. В третьем зале — эскизы проектов, картины, сделанные на заказ для дизайна помещений, элементы декора, рекламные брошюры. Речь пойдёт о том, как творческий человек смог адаптироваться в 1990-е и трансформировать свое увлечение и талант в источник заработка.

8

Встреча с Андреем Волосатых и Александрой Ахмаровой называется «Анатомия мистического образа. От легенды до сцены». Как в современном мире рождается персонаж древней легенды? Откуда появляется замысел и как он превращается в зримый, осязаемый образ? Мастера перевоплощения — художники по гриму и бутафории — раскроют тайны своего ремесла. Путь от мифа к сцене будет прослежен на примере загадочных образов «Чудной Девы» и «Плачущей Невесты». Для выставки «Кто мы? Кин ме?» художники создали фантазийное зеркало, установленное в мультмедийном зале.

9

Солистка Пермской оперы Ирина Байкова (сопрано) и пианистка Анастасия Иванова выступят с концертом, в программе которого — произведения французских авторов. Прозвучат арии из опер, фортепианные и камерные вокальные произведения Шарля Гуно, Джакомо Мейербера, Ференца Листа, Жюля Массне, Клода Дебюсси, Франсиса Пуленка, Жана Филиппа Рамо, Лео Делиба и других авторов.

10

Ведущий артист Театра-Театра Марат Мударисов и группа SpLit выступят с новой программой каверов на песни Леонида Агутина, Zoloto, Uma2rman, «Города 312», «Кино», Сироткина и не только. Зрителей концерта ждут сюрпризы — номера от приглашённых участников. Например, целый хор студентов курса «Артист музыкального театра».

