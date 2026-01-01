Прокуратура проводит проверку по факту аварии автобуса и «Газели» на трассе Пермь—Березники В результате ДТП погиб человек Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура Березников контролирует ход проверки по факту смертельного ДТП на трассе Пермь—Березники, участниками которого стали пассажирский автобус и «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, озвученным ранее, водитель автомобиля «Газель», совершая обгон, не убедился в безопасности и выехал на полосу встречного движения, что привело к прямому столкновению с автобусом, следовавшим по маршруту Соликамск—Пермь. Водитель «Газели» погиб на месте от полученных травм.

Прокуратура следит за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит полиция, для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, авария случилась днём 8 января на 173 км автодороги Пермь—Березники. После ДТП в краевом минтрансе сообщили, что водитель автобуса получил незначительные травмы, ему оказали первую помощь, а за пассажирами отправили резервный автобус.

