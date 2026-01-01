На трассе в Пермском крае произошло лобовое столкновение автобуса и «газели» Обстоятельства ДТП устанавливаются Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае 8 января на трассе Пермь—Березники пассажирский автобус № 802, следовавший в региональный центр из Соликамска, попал в ДТП из-за выехавшей на встречную полосу «газели». В результате лобового столкновения среди пассажиров пострадавших нет.

«Сегодня, 8 января, на 173-м км автодороги Пермь—Березники произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 802 «Соликамск—Пермь» (отправление в 12:00 из Соликамска) и автомобиля «Газель». По предварительной информации, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом», — рассказали в краевом минтрансе.

Отмечается, что водитель автобуса получил незначительные травмы, ему оказали первую помощь, а за пассажирами отправили резервный автобус. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку. Прокуратура взяла её ход под контроль.

Из-за аварии движение по автодороге Пермь—Березники было организовано в реверсивном режиме. Рейсы маршрута № 806 сообщением Березники—Пермь, которые по расписанию должны были отправиться в 13:30 и 14:30, были перенесены на 15:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.