В Прикамье простятся с погибшим на СВО Виктором Тукило
Он был убит ещё в конце прошлого года
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Пермского края Виктор Тукило. Об этом сообщили родственники военнослужащего в соцсетях.
Обстоятельства его смерти не разглашаются, однако известно, что он был убит при выполнении боевого задания 22 декабря.
Прощание с военнослужащим пройдёт 13 января в 10:00 в прощальном зале по ул. Мамина-Сибиряка, 1б в Березниках.
Как писал ранее «Новый компаньон», в конце прошлого года в Прикамье похоронили двух жителей региона — Романа Боталова, который долгое время жил в с. Путино, и Алексея Андреева из д. Мальковка.
