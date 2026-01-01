В Прикамье простятся с погибшим на СВО Виктором Тукило Он был убит ещё в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Тукило

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Пермского края Виктор Тукило. Об этом сообщили родственники военнослужащего в соцсетях.

Обстоятельства его смерти не разглашаются, однако известно, что он был убит при выполнении боевого задания 22 декабря.

Прощание с военнослужащим пройдёт 13 января в 10:00 в прощальном зале по ул. Мамина-Сибиряка, 1б в Березниках.

Как писал ранее «Новый компаньон», в конце прошлого года в Прикамье похоронили двух жителей региона — Романа Боталова, который долгое время жил в с. Путино, и Алексея Андреева из д. Мальковка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.