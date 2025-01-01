В Прикамье похоронят военнослужащих Романа Боталова и Алексея Андреева С ними простятся 29 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время СВО погибли два жителя Пермского края — Роман Боталов, который долгое время жил в с. Путино, и Алексей Андреев из д. Мальковка. Об этом сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа.

Роман Боталов родился в Волынской области 18 декабря 1992 года. Окончил Путинскую школу, а в ПУ-61 получил профессию монтажника санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования. Также он выучился на водителя категорий В и С. После службы в армии работал в ООО АП «Заря Путино» — водителем в сетевых магазинах. Кроме того, работал вахтовым методом в строительной отрасли и жил с семьёй в Красновишерске.

На СВО был ефрейтором ВС РФ, заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором мотострелкового отделения. Погиб 9 октября 2025 года.

Церемония прощания состоится 29 декабря в ДК с. Путино (ул. Комсомольская, 16) в 11:00. В 11:30 начнётся траурный митинг.

Алексей Андреев родился 12 февраля 1986 года в Перми. Его семья сначала жила в Юрлинском районе, но позже переехала в с. Сепыч. Мальчик воспитывался в многодетной семье. Окончил Сепычевскую школу, а затем Пермский профессиональный педагогический колледж по специальности «столяр». После учебы служил в Вооруженных силах РФ. Вернувшись из армии, работал в ОАО «РЖД» слесарем и токарем. Жил в Перми.

Во время СВО был сержантом, служил гранатомётчиком мотострелкового отделения. Погиб 28 ноября 2024 года.

Прощание состоится 29 декабря в д. Мальковка. Траурный митинг начнётся в 14.00 около дома, где жил мужчина.

В администрации Верещагинского округа выразили соболезнования всем родным и близким погибших солдат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.