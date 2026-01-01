Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли дома саратовский «Автодор» Самым результативным игроком стал Террелл Картер Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В рамках Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» разгромила саратовский «Автодор». Счёт матча — 78:44. Игра проходила на домашней арене пермской команды 8 января.

Самыми результативными игроками стали Террелл Картер, набравший 16 очков и совершивший 3 подбора и 3 перехвата, и Глеб Фирсов — в его копилке 16 очков и 7 подборов. Виктор Сандерс набрал 13 очков, совершил 2 подбора, Брендан Адамс — 12 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин в послематчевом комментарии поблагодарил 6 тыс. болельщиков, пришедших поддержать команду, поздравил всех с победой и отметил, что победа была командной. Он рассказал, что после поражения от «Зенита» на домашнем паркете с подопечными были разобраны ошибки по защите, нападению и взаимодействию, а также нереализованные возможности. Благодаря анализу и хорошей тренировке удалось одержать победу.

«Сегодня был хороший заряд с первых минут именно от защиты. Хорошо защищались, выбегали в быстрый прорыв, много мячей лёгких забивали, это позволяла хорошая защита, мы не давали сопернику забивать, контролировали подбор, двигали мяч. Хотелось отметить хорошее начало нашей стартовой пятёрки, основных ребят, в ротации. Наши лидеры сегодня набрали не так много очков, но, тем не менее, командно мы играли очень здорово. И все молодые не давали спокойно атаковать с периметра, боролись на подборе. В следующих матчах с МБА и ЦСКА мы можем увеличивать ротацию — ребята молодые растут и понимают, что если будут играть от защиты — очень большую помощь будут приносить команде и завоюют свои минуты на площадке», — отметил он.

Следующая игра «Пармы» запланирована на 11 января на выезде. Пермяки встретятся с московским БК «МБА-МАИ».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.