Пермские баскетболисты проиграли в домашнем матче «Зениту»

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» 4 января проиграл в домашнем матче «Зениту» (Санкт-Петербург) со счётом 77:85.

Гости вели на протяжении всего матча, на большой перерыв игроки ушли со счетом 37:41 в пользу «Зенита».

Лидеры в пермском клубе стали Джейлен Адамс (20 очков + 3 подбора + 3 передачи + 2 перехвата), Александр Захаров (13 очков + 2 подбора), Брендан Адамс (13 очков + 3 подбора + 6 передач), Виктор Сандерс (13 очков + 2 подбора + 2 передачи) и Террелл Картер (12 очков + 5 подборов).

До неудачного матча «Парма» занимала третье место в турнирной таблице сезона. В декабре пермяки одержали пять побед в шести матчах. В течение сезона пермский клуб выиграл в девяти из 11 домашних матчей.

