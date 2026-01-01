За первую неделю нового года в Пермском крае было совершено три поджога Всего произошло 65 пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первую неделю нового года в Пермском крае произошло 65 пожаров, в трёх случаях — из-за поджогов. В большинстве происшествий причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Такими данными поделилась пресс-служба краевого МЧС.

«В первую неделю нового года: 26 случаев нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 19 пожаров в результате неосторожного обращения с огнём, девять возгораний из-за печей, три поджога», — сообщили в ведомстве.

Пожарным удалось спасти из огня 13 человек. В результате происшествий шесть человек погибли, ещё семь пострадали.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 января в Чусовском округе произошёл пожар в частном доме, в котором погиб один человек. Самостоятельно удалось спастись одному человеку, ребёнка из горящего дома через окно спасла его мать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.