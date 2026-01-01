Жительница Прикамья спасла своего ребёнка из горящего дома Во время пожара один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чусовском округе Прикамья женщина во время пожара спасла своего ребёнка, вынеся его на свежий воздух через окно горящего дома. Самостоятельно эвакуироваться удалось одному человеку, ещё один человек погиб. Об этом сообщили в краевом МЧС.

«Сообщение о пожаре в доме на ул. Садовой в п. Валежная поступило 6 января в 5 часов 45 минут. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 17 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — рассказали в ведомстве.

Первые пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар охватил кровлю дома, баню и надворные постройки. Локализовать огонь удалось только в 07:19, полностью ликвидировать — в 07:30. Площадь пожара составила 143,5 кв. м. Причина происшествия не уточняется.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 3 января во время пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Причины пожара не были озвучены.

