Пожар в Перми унёс жизни людей Причина произошедшего устанавливается

Константин Долгановский

Ночью 3 января в Орджоникидзевском районе Перми произошёл пожар с погибшими. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании на ул. Веденеева поступило в 02:28.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение внутри квартиры. К сожалению, имеются погибшие. Предварительно, площадь пожара составила 10 кв. м», — сообщили в ведомстве.

В тушении огня участвовали 26 человек личного состава и 9 единиц техники. Огонь был локализован в 02:59, ликвидирован в 03:25.

В результате происшествия погибли двое человек. В данный момент ведутся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара. Отмечается, что информация оперативная и подлежит уточнению.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 января пожар в п. Юго-Камском Пермского округа унёс жизнь мужчины. Возгорание произошло в жилом доме с пристройкой и конюшней, на площади 67 кв. м.

