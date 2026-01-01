На пожаре в Пермском округе погиб человек Площадь возгорания составила 67 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС Прикамья

В посёлке Юго-Камский в Пермском округе Прикамья в четверг, 1 января, произошёл пожар. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о происшествии на ул. Советская поступило в 20:43.

Площадь пожара составила 67 кв. м, горели жилой дом с пристроем и конюшня. На место вызова прибыли силы и средства в количестве 31 человека личного состава и 9 единиц техники.

К сожалению, на пожаре погиб мужчина. Травмированных нет. Локализовать возгорание удалось в 21:52, ликвидировать — в 22:03.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении возгорания нужно немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01».

Также необходимо принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

