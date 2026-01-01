В пермском аэропорту задерживается прибытие четырёх рейсов Три из них – из Москвы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту вечером 8 января с опозданием прибудут четыре рейса. Из-за этого три обратных рейса также вылетят с задержкой. Информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

С опозданием в Пермь 8 января прибудут три самолёта из Москвы (Шереметьево). Рейс авиакомпании «Аэрофлот» СУ 1768 ожидается не в 19:25, а в 20:15; рейс «Победы» ДР 6513 опоздает на час и приземлится в 22:30; рейс «Аэрофлота» СУ 1204 ожидается тоже почти на час позже — в 22:40.

Обратные рейсы «Аэрофлота» вылетят с задержкой на 50 минут. СУ 1769 — в 21:10 вместо 20:20, СУ 1205 — в 23:30 вместо 22:40.

Кроме того, задерживается прибытие и отправка рейса Ярославль—Пермь—Ярославль (7R 850 и 7R 849). По расписанию судно «Руслайна» должно было приземлиться в Перми в 19:40, однако расчётное время указано в 23:35. Вылет был запланирован 8 января в 20:30, но перенесён из-за позднего прибытия самолёта на 9 января в 00:20.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 7 января самолёт, следующий из Таиланда, прилетел в Пермь с опозданием на пять часов. Обратный рейс также был задержан и перенесён с вечера 7 января на ночь 8 января.

