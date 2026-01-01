В пермском аэропорту на пять часов задерживается рейс в Пхукет Также перенесён рейс из Таиланда в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту 7 января вновь зафиксированы задержки рейсов. В частности, вылет рейса в Пхукет перенесён на пять часов, а также задерживается прилёт самолёта из этого курортного направления. Информация размещена на онлайн-табло международного аэропорта Пермь.

Самолёт авиакомпании Azur Air, который должен был приземлиться в Перми в 18:30 7 января, ожидается в Большом Савино с опозданием на пять часов — новое время прибытия рейса ZF 2963 составит 23:31. Обратный вылет самолёта в Таиланд, который изначально планировался на 20:40 7 января, также задерживается и теперь состоится только в 1:30 8 января. Задержка рейса ZF 2964 составит пять часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 6 января в Большом Савино вводились ограничения на взлёт и посадку самолётов в целях обеспечения безопасности полётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.