В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов

Константин Долгановский

В аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или на официальном сайте аэропорта.

