В пермском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов
В аэропорту Перми (Большое Савино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или на официальном сайте аэропорта.
