В результате лобового столкновения автобуса с «газелью» в Прикамье погиб человек В минздраве рассказали о состоянии участников ДТП Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии участников ДТП, произошедшего 8 января на трассе Пермь—Березники. По информации ведомства, в результате столкновения пассажирского автобуса № 802 и «газели» погиб один человек.

«В результате ДТП одна женщина была направлена на госпитализацию. Ещё один мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили «Новому компаньону».

Напомним, ДТП произошло днём 8 января на 173-м км автодороги Пермь—Березники. По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. В краевом минтрансе отмечали, что водитель автобуса получил незначительные травмы, ему оказали первую помощь, а за пассажирами отправили резервный автобус. В соцсетях очевидцы сообщают, что погибшим является водитель грузового автомобиля.

UPD:

В минздраве Прикамья подтвердили, что погиб водитель «газели».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.