Часть Верещагино в Пермском крае осталась без электричества

Центральная часть Верещагино в Пермском крае 8 января из-за аварии осталась без электричества. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на telegram-канал администрации городского округа. Специалисты ведут восстановительные работы.

«В центральной части города аварийное отключение электроэнергии. Повреждения линии, осуществляющей электроснабжение нашего населённого пункта. Аварийно-восстановительные работы ведутся», — сообщили местные власти.

Причина повреждения линии электропередачи не раскрывается. К 13.00 электроснабжение было восстановлено практически на всех участках. Работы по устранению неполадок продолжаются.

Кроме того, накануне, 7 января, несколько домов в городе остались без водоснабжения из-за утечки на водопроводе по ул. Пролетарской. Местное МУП «Водоканал» сообщило в соцсетях о подвозе воды.

Ранее в Пермском крае произошла коммунальная авария в п. Тёплая Гора Горнозаводского округа, из-за которой ночью 5 января часть населённого пункта осталась без теплоснабжения. На объекте продолжаются аварийно-восстановительные работы. В местной котельной 7 января заработал котёл № 2.

