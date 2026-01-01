Из жизни ушёл сотрудник Музея пермских древностей Николай Назаренко работал в учреждении более 15 лет Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Музей пермских древностей" ВКонтакте

На 62-м году жизни в Перми скончался заведующий хозяйством Музея пермских древностей Николай Назаренко. Информация об этом появилась в соцсетях учреждения.

«Коллектив Музея пермских древностей и Пермского краеведческого музея с глубоким прискорбием сообщает о невосполнимой утрате. На 62-м году жизни ушёл наш незаменимый коллега и друг, заведующий хозяйством Николай Михайлович Назаренко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича. Светлая память», — отмечается в публикации.

Николай Назаренко проработал в музее более 15 лет, оказывал неоценимую помощь во время препарации крупнейшего в России бивня трогонтериевого слона, найденного в Оханском районе, вложил силы и душу в подготовку коллекции солей пермского геологического периода для музея «Пермский период». Коллеги вспоминают его как ответственного, доброго, улыбчивого, жизнерадостного и отзывчивого человека.

