Прикамская компания вышла из нефтедобывающего актива

Нефтедобывающая компания ООО «УНК-Пермь» вышла из состава участников прикамского ООО «Тулымнефть». Об этом со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно внесённым 26 декабря изменениям в ЕГРЮЛ, принадлежащие в «Тулымнефти» 99% «УНК-Пермь» выкупил гендиректор «Тулымнефти» Андрей Ещенко, консолидировав 100% долей в компании. ООО «Тулымнефть» также изменило основной вид деятельности с добычи нефти и газа на торговлю топливом и подобными продуктами.

Издание отмечает, что основным активом «Тулымнефти» была лицензия Роснедр на право разведки и добычи нефти и газа на Лысьвенском участке, действовавшая с 2012 года по 16 декабря 2025 года. Операционную деятельность ООО не вело, финансовые показатели были нулевыми.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «УНК-Пермь» зарегистрировано в 2012 году в Чайковском. Основной вид деятельности — добыча нефти. Уставный капитал — 252 млн руб., в данный момент юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала. Директором является Евгений Чучков, 100% долей компании принадлежит гендиректору девелопера АО «Кортекс», достроившего в центре Перми долгострой МФК «Москва», Геннадию Кузнецову. В прошлом году бизнесмен заявил о планах строительства в Перми площадки для игры в падел.

