Корова в Пермском крае родила тройню Такое событие для этого вида животных является редким

Константин Долгановский

В Пермском крае корова родила троих телят. Бычки у Ладьи с агропредприятия «Русь» в Большой Соснове появились 5 января. Все они сейчас находятся под особым наблюдением. Об этом сообщается в соцсетях компании.

«В одном из корпусов произошло редкое событие: корова Ладья родила тройню. Родились три бычка, весом 32, 25 и 20 кг. Сегодня все три малыша здоровые и активные. Они находятся под особым вниманием и уже переехали из родильного корпуса в телятник», — информирует предприятие.

Такое событие является редким для этого вида животных, обычно у коровы рождается по одному телёнку. Для Ладьи это стал уже пятый отёл. В феврале она отметит своё шестилетие.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ООО «Русь» станет третьим предприятием агропромышленного комплекса Пермского края, присоединившимся к реализации федерального проекта «Производительность труда». В декабре компания подписала соглашение о сотрудничестве с Региональным центром компетенций.

