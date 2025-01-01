Ещё одно агропредприятие Прикамья вступило в проект по повышению производительности труда К проекту присоединилось ООО «Русь» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

На площадке Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Региональным центром компетенций и ООО «Русь» из Большесосновского округа.

Общество станет третьим предприятием агропромышленного комплекса региона, присоединившимся к реализации ФП «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, первым в федеральный проект вступил СПК «Колхоз им. Чапаева» из Кунгурского округа. Результатами участия в нём на пленарной сессии «Бережливость без шаблонов: опыт отраслей и регионов», которая прошла в рамках ПИПФ-2025, поделилась Ольга Максимова, главный бухгалтер колхоза им. Чапаева.

По её словам, за три месяца участия в проекте прирост продуктивности составил 4,8%. В сельхозпредприятии уже видят результаты оптимизации процессов, такие как сокращение издержек, повышение надоев, улучшение качества продукции.

«Важно оптимизировать процессы, повышать эффективность труда и конкурентоспособность предприятий аграрной отрасли. Радует, что число участников федерального проекта «Производительность труда» растёт. Отмечу, что Пермский край — в лидерах в стране, где проект реализуется именно в агропромышленном комплексе», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

