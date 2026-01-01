Скончался пермский фотокорреспондент Тимофей Калмаков Ему было 38 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 5 января, трагически ушёл из жизни пермский фотокорреспондент Тимофей Калмаков. Ему было всего 38 лет. О его смерти сообщили 59.RU родственники фотографа.

Тимофей присоединился к изданию в 2017 году. За это время он проявил себя как творческий человек, «в каждом снимке которого чувствовался художник».

«Он был с нами всегда, в самые сложные времена, соглашался на любые редакционные задания и авантюры. Тим, как часто мы его звали, был другом для каждого из нас, добрым и очень светлым человеком», — отмечает коллектив редакции.

Тимофей оставил после себя маму, жену и дочку. Прощание с фотографом состоится 9 января с 12:30 до 13:00 в Большом зале по ул. Старцева, 61 к1.

