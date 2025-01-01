Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался Анатолий Королёв, писатель родом из Перми Автору «Быть Босхом» и «Эрона» было 79 лет Поделиться Твитнуть

29 декабря в Москве на 80-м году жизни после тяжёлой болезни скончался выдающийся российский писатель Анатолий Королёв. Об этом в социальных сетях сообщила художница Инна Рогова, позже официальный некролог появился на сайте ПГНИУ.

Анатолий Королёв — культовое имя для ценителей пермской прозы и исследователей пермской литературной тусовки 1970-80-х годов. Его друзьями, соучениками и соратниками были Леонид Юзефович, Нина Горланова, Владимир Соколовский, Владимир Пирожников, кинорежиссёр Борис Караджев и другие деятели культуры, преимущественно литературы, работающие в Перми или за её пределами, но сохранившие связь с малой родиной.

Анатолий Королёв переехал в Москву в 1980 году, в 1984-м выпустил в издательстве «Молодая гвардия» свою первую книгу — «Страж западни». За время работы в столице много печатался, писал пьесы и киносценарии. Наиболее успешным был его роман «Быть Босхом» (2006), который выдвигался на несколько литературных премий, в том числе стал финалистом «Большой книги».

В Перми в 2014 году вышел его большой роман «Эрон». Сложный текст автор не смог опубликовать в Москве, и его напечатало пермское издательство «Титул».

На протяжении всех последних лет Королёв часто приезжал в Пермь: участвовал в форумах времён «культурной революции», входил в Совет по культуре при губернаторе, был членом жюри фестиваля «Флаэртиана» и почётным профессором ПГНИУ, охотно общался с пермскими СМИ, неоднократно выступал на страницах «Нового компаньона» и «Компаньон-magazine».

Сообщений о месте и времени прощания с писателем пока не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.