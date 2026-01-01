Подачу теплоснабжения в посёлке Тёплая Гора в Прикамье восстановят по временной схеме Без тепла остаются 38 домов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своём телеграм-канале о ходе аварийно-восстановительных работ в посёлке Тёплая Гора Горнозаводского округа. По словам главы региона, на месте работает замминистра ЖКХ и благоустройства Прикамья, создан оперативный штаб.

Из-за взрыва газовоздушной смеси в котельной оборудование было выведено из строя. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов.

«Специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы, ведут настройку оборудования. На месте готовится площадка для установки модульной котельной, — сообщил Дмитрий Махонин. — До конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной. Ситуацию держу на личном контроле».

Добавим, что для помощи жителям в посёлок направлена аэромобильная группировка МЧС России. Спасатели развернут 5 мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС. Устранение аварийной ситуации на котельной взяла на контроль прокуратура Пермского края.

Напомним, сообщение о разрушении здания котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание газовой котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

