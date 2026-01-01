Прокуратура взяла на контроль устранение аварии в посёлке Тёплая Гора в Прикамье Проводятся аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Устранение аварийной ситуации на котельной в п. Тёплая Гора в Горнозаводском округе, в результате которой часть населённого пункта осталась без теплоснабжения, взяла на контроль прокуратура Пермского края.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что на месте происшествия создан штаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной. Для жителей работает мобильный пункт обогрева, также их обеспечивают отопительными приборами, оборудован пункт временного размещения граждан в посёлке Промысла.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, прокурор Горнозаводского округа Максим Трегубов выехал на место.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, сообщение о разрушении здания котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание газовой котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

