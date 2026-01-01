Часть посёлка в Пермском крае осталась без теплоснабжения Обрушилось здание котельной Поделиться Твитнуть

В ночь на 5 января в п. Тёплая Гора Горнозаводского округа произошла коммунальная авария, в результате которой часть населённого пункта осталась без теплоснабжения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сказали, что сообщение о разрушении здания котельной по ул. Доменная поступило в 00:04. К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 17 человек личного состава и семи единиц техники, включая 5 человек и 2 единицы техники от МЧС.

На момент прибытия было установлено, что обрушилось здание газовой котельной. Погибших и пострадавших нет.

