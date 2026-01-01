В Перми изымут пять земельных участков с расположенными на них аварийными домами Объекты изымаются для муниципальных нужд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми распорядилась изъять для муниципальных нужд пять земельных участков с расположенными на них многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу. Информация опубликована на сайте мэрии.

Изымаемые объекты находятся в разных районах города. Так, в Кировском районе будут изъяты два земельных участка: по ул. Магистральной, 94а площадью 1,9 тыс. кв. м и по ул. Калинина, 39 площадью 2,5 тыс. кв. м. По данным 2ГИС, на первом находится пятиэтажное общежитие 1972 г.п., на втором — двухэтажный жилой дом 1955 года.

В Орджоникидзевском районе изымут участок под двухэтажным жилым домом по ул. Карбышева, 14 площадью 1,5 тыс. кв. м (1952 г.п.). В Индустриальном районе — участок площадью 1,4 тыс. кв. м под трёхэтажным кирпичным домом по ул. Танкистов, 29 (1960 г.п.). В Свердловском районе изъятие коснётся участка 1,6 тыс. кв. м под кирпичным двухэтажным жилым домом по ул. Успенского, 15 (1949 года).

Ранее «Новый компаньон» писал, что для реализации проекта КРТ в Перми со строительством нового автовокзала в Верхних Муллах для муниципальных нужд города изымут 19 объектов недвижимости, в том числе земельные участки и стоящие на них строения и жилые дома.

