Пермь вошла в число «миллионников» с самыми доступными катками Средняя стоимость катания с прокатом составила 385 рублей

Константин Долгановский

Пермь оказалась в числе лидеров среди 16 российских городов-миллионеров по доступности катков. Эксперты 2ГИС изучили цены на платных катках и подсчитали, что средняя стоимость одного сеанса катания составила 310 руб. со своими коньками, 600 руб. — с прокатом.

Средние цены на катание в столице Прикамья оказались значительно ниже средних показателей среди мегаполисов. Так, стоимость посещения катка со своими коньками пермякам в среднем обойдётся в 190 руб., а сеанс катания на коньках, взятых в аренду. — в 385 руб.

Самые дешёвые катки оказались в Челябинске — сеанс со своими коньками стоит в среднем 110 руб., с прокатом — 310. Пермь в этом рейтинге заняла второе место. На третьем оказалась Казань (150 и 390 руб. соответственно), в топе-5 также Новосибирск (200 и 400 руб.) и Красноярск (150 и 450 руб.).

Дороже всего желание покататься на коньках обойдётся в Москве, где стоимость посещения катка со своими коньками обойдётся в 500 руб., а с прокатными — в 1 тыс. руб. Значительная сумма оказалась также в Санкт-Петербурге (525 и 800 руб. соответственно), Нижнем Новгороде (325 и 800 руб.), Ростове-на-Дону (500 и 770 руб.) и Воронеже (350 и 750 руб.).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на обновлённом стадионе «Юность» открылся сезон массового катания на коньках. Ледовая арена работает каждый день. Выход на каток для взрослых со своими коньками стоит 350 руб.

