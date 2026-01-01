В пермском аэропорту снова задерживаются несколько рейсов Все утренние рейсы вылетели с опозданием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту 3 января вновь наблюдаются задержки рейсов. На данный момент вылет четырёх рейсов перенесён более чем на семь часов, задерживается прилёт четырёх самолётов, а все утренние отправки были совершены с задержками. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Пермь.

Самолёт «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха (U6 1514) должен был приземлиться в Перми 3 января в 06:40, но расчётное время установлено на 15:52. В связи с этим вылет обратным рейсом (U6 1513) перенесли более чем на восемь часов — с 08:15 на 17:00. Прилёт самолёта «ИрАэро» из Баку (IO 484) был запланирован в Перми в 16:30, в данный момент борт ожидается только в 23:50, а обратный рейс (IO 483) задержали на 7 часов и 5 минут. Вылет в столицу Азербайджана перенесён с 17:55 3 января на 00:50 4 января.

Также на семь часов задерживаются рейсы из Сочи в Пермь. Время по расписанию указано на табло — 06:55, расчётное — 14:09. Авиакомпании «Икар» (EO 423) и «Северный ветер». Обратные рейсы перенесены с 07:50 на 15:00.

С утра из Перми с задержками вылетели все рейсы. Так, с опозданием были отправлены три рейса «Победы» в Москву, с опозданием отправились рейсы «Победы», «России» и Smartavia в Санкт-Петербург, рейс «Победы» в Сочи. Судно Azur Air до Пхукета должно было отправиться 2 января в 22:30, но вылетело только 3 января в 06:26.

