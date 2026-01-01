В Перми задерживается прилёт авиарейса из Пхукета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло международного аэропорта «Пермь», прилёт рейса ZF 2964 из Пхукета (Таиланд) в столицу Прикамья задерживается. Ожидаемое время прибытия перенесено с 20:10 2 января на 03:15 3 января.

Задерживается и вылет рейса ZF 2963 из Перми в Пхукет — время перенесено с 22:30 2 января на 05:15 3 января.

Кроме того, задерживается вылет самолёта из Перми в Минеральные воды — рейс А4 6018 перенесён с 15:25 на 17:45. Прилёт рейса А4 4027 из Махачкалы запланирован на 17:15 вместо 14:25.

Напомним, накануне Нового года международный аэропорт «Пермь» встретил двухмиллионного пассажира в юбилейном для аэропорта году. Им оказалась Анастасия Рубцова, прилетевшая из Москвы рейсом авиакомпании «Аэрофлот» на новогодние каникулы. Её поприветствовали представители аэропорта и вручили памятные подарки.

