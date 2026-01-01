Заместитель прокурора Пермского края получил очередной классный чин Максим Филиппов занимает эту должность с 2021 года Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Первому заместителю прокурора Пермского края Максиму Филиппову присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Соответствующий указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры РФ был подписан президентом России 29 декабря и опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Максим Филиппов работал в органах прокуратуры Читинской области в должности следователя, затем старшим следователем, прокурором района, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми. С 2013 года работал прокурором Сыктывкара, а с 2021 года занял пост первого заместителя прокурора Пермского края.

В декабре в пермских СМИ появилась информация о том, что он может занять должность главы прокуратуры в одном из регионов страны. О каком именно субъекте идёт речь, не сообщалось.

