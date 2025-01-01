Первый зампрокурора Прикамья может возглавить прокуратуру одного из регионов Речь идёт о старшем советнике юстиции Максиме Филиппове Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Старший советник юстиции Максим Филиппов, первый заместитель прокурора Пермского края, может занять должность главы прокуратуры в одном из регионов страны. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, Максим Викторович Филиппов родился в 1980 году. Окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и поступил на службу в органы прокуратуры Читинской области на должность следователя. В последующие годы работал старшим следователем, прокурором района, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми.

С 2013 года состоял в должности прокурора города Сыктывкара.

На должность первого заместителя прокурора Пермского края назначен указом президента России от 3 марта 2021 года.

