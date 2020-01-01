Первым заместителем прокурора Пермского края назначен Максим Филиппов Поделиться Поделиться Твитнуть

Старший советник юстиции Максим Филиппов назначен первым заместителем прокурора Пермского края. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Максим Викторович Филиппов родился в 1980 году. Окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и поступил на службу в органы прокуратуры Читинской области на должность следователя. В последующие годы работал старшим следователем, прокурором района, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми.

С 2013 года состоял в должности прокурора города Сыктывкара.

На должность первого заместителя прокурора Пермского края назначен указом президента России от 3 марта 2021 года.

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