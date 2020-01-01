Первым заместителем прокурора Пермского края назначен Максим Филиппов
Старший советник юстиции Максим Филиппов назначен первым заместителем прокурора Пермского края. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Максим Викторович Филиппов родился в 1980 году. Окончил Институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии и поступил на службу в органы прокуратуры Читинской области на должность следователя. В последующие годы работал старшим следователем, прокурором района, заместителем начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Коми.
С 2013 года состоял в должности прокурора города Сыктывкара.
На должность первого заместителя прокурора Пермского края назначен указом президента России от 3 марта 2021 года.
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