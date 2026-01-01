После 20-градусных морозов в Пермский край придёт тепло Ожидаются снег и умеренный ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 4 января ожидается повышение температуры. На территории региона установится умеренно тёплая погода со снегом и ветром. Об этом сообщает Пермский ЦГМС.

Днём в субботу, 3 января, после ночных 20-градусных морозов температура воздуха поднимется до -16...-11°С. Существенных осадков не ожидается, ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с. С приближением юго-западного циклона к вечеру на западной территории Прикамья ожидается небольшой снег.

В воскресенье 4 января будет умеренно тепло. Ночью столбики термометров опустятся до -16...-11°С, днём воздух прогреется до -9...-4°С. Ожидается снежная и ветреная погода с порывами до 15 м/с.

По предварительному прогнозу, начало следующей недели, 5 и 6 января, будет тёплым, с небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром. При этом с 7 по 11 января установится умеренно холодная погода.

Как сообщали метеорологи, нынешний январь ожидается близким к температурной норме и намного холоднее прошлогоднего — минимум на 4-5°С.

