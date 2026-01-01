Январь наступившего года в Пермском крае будет гораздо холоднее прошлогоднего Метеорологи опубликовали прогноз на ближайший месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Нынешний январь, согласно большинству долгосрочных прогнозов, тёплым не ожидается. Метеорологи описывают начавшийся месяц как близкий к температурной норме; если и будет превышение нормы, то на 1-2°С, тогда как в начале января 2025 года превышение составляло 8°С.

Таким образом, нынешний январь будет намного холоднее прошлогоднего — минимум на 4-5°С — и ближе к обычным представлениям о том, каким должен быть январь на Урале.

Большинство прогностических центров предрекает холодный январь на значительной части европейской России — как раз в тех регионах, где был наиболее тёплым январь 2025-го и в целом весь тот год. С начала января погоду над европейской частью России формирует высотная ложбина, а Пермский край находится в её передней части, на пути вероятного перемещения юго-западных циклонов. За счёт этого первая декада месяца может быть теплее нормы и с обильными снегопадами, отклонение от нормы на юге края ожидается на 3-4°С, на севере — всего на 1-2°С.

Значительные снегопады вероятны при выходе циклона 5 января, а также ближе к концу декады.

В начале второй декады просматривается вероятность первого серьезного арктического вторжения с морозами до -25°С и ниже. Третья пятидневка месяца прогнозируется ощутимо холоднее нормы.

На вторую половину месяца прогнозы имеют низкую достоверность, но существенных волн тепла не просматривается, наоборот: третья декада января может быть холоднее нормы. Это неудивительно, учитывая то, что в этот период накоплена очень большая положительная аномалия в последние годы: третья декада января была теплой не только в 2020 и 2025 годах, когда аномально теплым был весь январь, но также и в 2021, 2023 и 2024 годах. Похолодание может сопровождаться прекращением снегопадов, поэтому в долгосрочных прогнозах общее количество осадков за январь близко к норме, несмотря на то, что первая декада ожидается очень снежной.

Январь — самый холодный месяц года, норма среднемесячной температуры воздуха составляет в Перми -12,5°С, по краю от -12°С на юго-западе до -15….-16°С на северо-востоке. Холоднее нормы был январь 2021 года (на востоке края) и 2024-й — на большей части, особенно на севере. В 2022 и 2023 годах температура воздуха не отличалась от нормы более чем на 2°С, а в 2020 и 2025 годах январь был аномально теплым — на 6°С теплее нормы.

