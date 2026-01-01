Январь наступившего года в Пермском крае будет гораздо холоднее прошлогоднего
Метеорологи опубликовали прогноз на ближайший месяц
Нынешний январь, согласно большинству долгосрочных прогнозов, тёплым не ожидается. Метеорологи описывают начавшийся месяц как близкий к температурной норме; если и будет превышение нормы, то на 1-2°С, тогда как в начале января 2025 года превышение составляло 8°С.
Таким образом, нынешний январь будет намного холоднее прошлогоднего — минимум на 4-5°С — и ближе к обычным представлениям о том, каким должен быть январь на Урале.
Большинство прогностических центров предрекает холодный январь на значительной части европейской России — как раз в тех регионах, где был наиболее тёплым январь 2025-го и в целом весь тот год. С начала января погоду над европейской частью России формирует высотная ложбина, а Пермский край находится в её передней части, на пути вероятного перемещения юго-западных циклонов. За счёт этого первая декада месяца может быть теплее нормы и с обильными снегопадами, отклонение от нормы на юге края ожидается на 3-4°С, на севере — всего на 1-2°С.
Значительные снегопады вероятны при выходе циклона 5 января, а также ближе к концу декады.
В начале второй декады просматривается вероятность первого серьезного арктического вторжения с морозами до -25°С и ниже. Третья пятидневка месяца прогнозируется ощутимо холоднее нормы.
На вторую половину месяца прогнозы имеют низкую достоверность, но существенных волн тепла не просматривается, наоборот: третья декада января может быть холоднее нормы. Это неудивительно, учитывая то, что в этот период накоплена очень большая положительная аномалия в последние годы: третья декада января была теплой не только в 2020 и 2025 годах, когда аномально теплым был весь январь, но также и в 2021, 2023 и 2024 годах. Похолодание может сопровождаться прекращением снегопадов, поэтому в долгосрочных прогнозах общее количество осадков за январь близко к норме, несмотря на то, что первая декада ожидается очень снежной.
Январь — самый холодный месяц года, норма среднемесячной температуры воздуха составляет в Перми -12,5°С, по краю от -12°С на юго-западе до -15….-16°С на северо-востоке. Холоднее нормы был январь 2021 года (на востоке края) и 2024-й — на большей части, особенно на севере. В 2022 и 2023 годах температура воздуха не отличалась от нормы более чем на 2°С, а в 2020 и 2025 годах январь был аномально теплым — на 6°С теплее нормы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.