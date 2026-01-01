Прикамье оказалось в числе самых спокойных регионов по уровню тревожности Чаще всего обсуждается рост цен, мошенники и время запрета алкоголя Поделиться Твитнуть

Фото: jannoon028

freepik.com

Прикамье вошло в число спокойных регионов по уровню тревожности. Жителей беспокоили рост цен, активность мошенников и обсуждение запрета алкоголя. Медиацентр КРОС посчитал национальный индекс тревожностей россиян и составил рейтинг из самых тревожных регионов по итогам 2025 года.

«Пермский край оказался одним из самых спокойных регионов Урала, здесь уровень тревожности ниже, чем, например, в Челябинской и Свердловской областях, но чуть выше, чем в Курганской. Интересно, что вместе с популярными тревогами — ростом цен и активностью мошенников — пермяков встревожили обсуждения запрета алкоголя. Регионов, в которых эта тема вошла в лидеры, всего 10 по стране», — рассказали в компании.

В основу исследования лёг анализ СМИ и социальных сетей. Эксперты разделили регионы на три группы: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. Результаты показали, что в 2025 году средний суммарный индекс тревожностей по стране в сравнении с 2024-м вырос на 7% (с 8,9 до 9,5 тыс.). Это связывают с активизацией телефонных мошенников и киберпреступников, перебоями работы мобильного интернета, замедлением функций отдельных мессенджеров и блокировкой зарубежных цифровых сервисов.

Больше всего россиян беспокоили экономическая ситуация (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки), «эффект Долиной», события со «звёздами» (смерть Паши Техника, конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной), цифровая среда (киберпреступления, мобильный интернет, замедление мессенджеров,). Рост цен вошёл в топ-3 поводов для тревоги в 66 регионах, в 24 из них оказался на первом месте. Тема отключения мобильного интернета вошла в топ-3 в 51 регионе, мошенники — в топ-3 64 регионов.

Самыми встревоженными оказались Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Самыми уравновешенными — Хабаровский край, Новгородская и Ульяновская области. Самыми невозмутимыми — Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

По итогам 2024 года в Пермском крае главной тревожностью стало замедление популярного видеохостинга, на втором месте оказался рост цен, на третьем — финансовое и телефонное мошенничество.

